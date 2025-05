東方日報A1：中美關稅戰　談判探底線

美國總統特朗普4月2日宣布向全球180多個國家及地區大加關稅,其後更將中國包括香港出口往美國的產品關稅一加再加。近日中美雙方終於傳出高層談判的消息,由中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰為中美經貿中方牽頭人的團隊,在瑞士時間昨日早上10時(香港時間上周六下午4時),於日內瓦與美方牽頭人、美國財長貝森特進行中美關稅事宜會談互探底線,會議舉行約兩小時後,兩國代表一度離場,引起不少揣測,其後證實午膳,下午雙方再度會談。有傳媒指,與會的中方官員中,包括公安部部長王小洪,反映芬太尼毒品問題對雙邊關係的重要性。不過,中國駐美大使館暫時未有回應。

何立峰及貝森特等人昨早到達會場後,便展開約兩小時會談,英媒一度質疑中段離場是否會繼續談判,美媒澄清,貝森特只是前往午餐。內地官媒稍後亦稱,中美經貿高層會談將在午餐後繼續。有分析認為,指望一兩次談判解決問題並不現實。

是次會面屬特朗普4月宣布對等關稅措施以來,中美首次進行高級別貿易會談,外界關注兩國能否為關稅戰降溫。美國現時加徵中國貨品對等關稅高達125%,疊加此前因芬太尼問題而徵收另外20%附加關稅,總稅率高達145%;中國亦反制對美國商品徵收125%關稅,中美兩國貿易隨即陷入僵局。日前,特朗普稱可考慮將對中國的關稅降至80%。

瑞士聯邦副主席兼經濟部長帕姆蘭則指,中美展開會談是一個成功,若能在今次會談中達成路線圖,有助緩和經貿局勢。另外有傳媒引述消息人士指,與會的中方官員中,包括王小洪,反映芬太尼毒品問題對雙邊關係的重要性。

而在中美展開談判前,美國金融界巨擘、摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)再次批評特朗普的關稅政策,他接受外媒訪問時形容有關做法是「太巨、太大、太過激進」(too large, too big, and too aggressive)。戴蒙認為,美國提出的關稅最初過於激進,超出人們預期,可能會導致通脹,而貿易談判需要採取更謹慎方法,並專注於與各國逐步取得進展。

戴蒙歡迎美國與英國達成貿易協議,強調美國需繼續與日本、台灣、南韓及歐盟等其他地區進行對話與合作,以確保正面成果。戴蒙之前接受外媒訪問時稱,特朗普的貿易戰可能損害美國的信用,敦促華府與中國展開對話,而不是對抗。

■本報綜合報道

更多新聞,請瀏覽東方日報網頁: