視對話化解摩擦契機　官媒：談判不等於讓利

中美談判前，內地官媒頻發消息，言明對話被視為化解貿易摩擦的一個契機，只要坐到談判桌前開展對話，才有可能找到最大公約數。但是，指望一兩次談判解決問題並不現實。文章又表明，談判不等於中方會讓渡利益，中國利益不容侵犯。

官媒在昨日刊出題為《平等對話是解決大國間問題的正確之道》的評論員文章，指中美經貿高層會談備受國際矚目，在全球經濟復甦乏力的背景下，這場對話被視為化解貿易摩擦的一個契機。中方基於維護世界經濟利益、全球期待及中方利益等考慮下同意與美方進行接觸，體現了維護多邊貿易體系的大國擔當。因為對話比對抗好，但談判絕非單方面妥協。

官媒強調，中方對談判的複雜性有清醒認知，美方想要通過談判解決問題，就要拿出談的誠意，糾正錯誤做法，而不是說一套、做一套，或翻手為雲覆手為雨。中方有足夠耐心和定力，以及奉陪到底的底氣，無論是打還是談，中方維護自身發展利益的決心不會改變。

內地官媒旗下自媒體「玉淵譚天」上周五（9日）亦表示，談判不等於讓渡利益，中國利益不容侵犯，這是中方同意談的基礎。另外，英媒引述了解北京想法人士指，中方同意會談的原因包括愈來愈擔心美國加徵關稅影響中國經濟，指內部信號顯示，中國企業正努力避免破產，感到即時影響的包括家具、紡織及玩具製造商。

而另一內地官媒昨日亦發表題為《中國維護國際經貿秩序的立場堅定不移》時評提到，無論未來局勢是「打」還是「談」，中方維護國家發展利益的決心堅如磐石，捍衞國際公平正義、維護全球經貿秩序的立場與目標始終不渝。如果說一套、做一套，甚至企圖以談為幌子，繼續搞脅迫訛詐，中方絕不會答應，更不會犧牲原則立場、犧牲國際公平正義去尋求達成任何協議。該文章亦指中方以自信開放態度同美方平等對話的根本底氣在於中國經濟的實力和韌性，任何外部衝擊都改變不了中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛力大的基本面，也改變不了中國高質量發展紮實推進的穩固態勢。