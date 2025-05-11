將軍澳至西灣河街渡6.2起取消平日班次　區議員促活化路線增客流量

來往將軍澳南及西灣河的街渡服務自去年1月開辦，據西貢區議員在其社交平專頁透露，將軍澳(南)-西灣河街渡渡輪服務將於6月2日起調整服務，營辦商將取消原來於星期一至五(公眾假期除外)的班次；只維持現時於星期六、日及公眾假期的班次服務。方國珊議員建議，延伸線路到將軍澳康城，署方亦可研究活化路線，前往港島商業區，增加客流量。

方又透露，由於渡輪服務(將軍澳南至西灣河)搭船人數不斷下降。2024年4月及5月的約150至190人，下跌至2024年7月至12月的約100至130人，於平日的平均客量更是跌至不足100人，比假日的平均客量少約五至六成。最近，該航線在2025年1月於平日的平均客量更錄得只有約70人，假日的平均客量則有約190人。

運輸署在信函中提到，營辦商曾就不同途徑加強宣傳，惟乘客的需求轉變，尤其疫情後市民出行及生活模式變化，航線平日客量仍處於偏低水平。為有效運用資源、平衡乘客出行需求及營辦商穩健地提供服務，所以與營辦商討後批准有關申請，並將進一步檢視有關服務安排。