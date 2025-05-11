若資本市場興旺或現財政盈餘 政府：加快發展北都又會有赤字

政府上周公布估計第一季本地生產總值（GDP）按年實質上升3.1%，高於市場預期的2.1%。財金官員今日(11日)在電台節目中指出，預計未來幾季未必有如此「超常」的增幅。對於早前調低財政赤字至670億港元，該官指若資本市場興旺或會出現盈餘，但要加快發展北都，資本帳目又會出現赤字。

政府早前調低上年度的財政赤字，財金官員指政府的財政狀況包含經營帳目和資本帳目，目前的日常收支大致平衡，若資本市場興旺，或會出現盈餘；而政府正加快北部都會區發展，預計基建投入會由以往平均每年大約900億港元升至1,200億港元，預計資本帳目會出現赤字，但強調市場對北都「片區開發模式」的反應不錯。

該官員又指市場普遍認為美國通脹仍然高，某程度上影響減息幅度及速度，而在聯繫匯率下，香港會受到影響，但同一時間在大量資金來港情況下，資金成本會較便宜，因此香港息口趨向雖然與美國一樣，但並非亦步亦趨，又指資金充裕下息口預期會維持一個較低位置，似乎會維持一段時間，相信對資產市場有正面影響，對做生意的人而言成本壓力亦較小。他指樓市受多方面因素影響，初步評估屬於「穩住」的情況。

對於今年首季的負資產宗數增至逾4萬宗，是近22年新高，該官員指雖然負資產數目上升，但「脫供」的比例很低，只要市民繼續有穩定的工作和收入，毋須過分擔心。 至於近期資金流入，令香港拆息急跌，該官員有助減輕供樓人士負擔，但不確定資金會停留多久，當局會密切監察。

為何第一季土GDP高市預期，該官員解釋，因今年第一季出現關稅戰，不少外國買家「趕住落貨」，因此首季的出口表現特別好。

商界早前指要開拓美國以外的新市場，例如歐洲，財金官員表示，雖然歐美仍為本地企業的重要市場，但政府會開拓東南亞和中東等新市場，同時會用好內地市場，並會幫助企業升級轉型。他展望今年金融市場仍然興旺，而排隊來港上市的內地企業非常多，相信有好的企業來港上市，就會吸引資金來到。

提及上周到意大利出席亞洲開發銀行年會，該官員指不少參與活動的發展中國家，對單邊主義及美國加徵關稅都感到憂心，認為會影響全球的經濟發展，正思考如何促進自身發展及強化區域合作和貿易，例如在附近區域尋找資金，堅持多邊、包容、互惠的貿易投資環境及推進數字經濟。

該官員又指亞洲國家對於利用香港金融中心的角色，特別是將基建證券化和發行巨災債券很感興趣，日後將會派人來港了解，由於本港的股票市場最為矚目，該官員指交易所應作出改善，例如研究方便企業交易的措施；又指除了股票市場外，本港的資產管理工作有一定的地位，預計2028年前可超越瑞士，成為全球最大的資產管理中心。