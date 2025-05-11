專家認為中美短期難達實質貿協　瑞士會談摸底

中美經貿高層官員上周六（10日）起一連兩日在瑞士日內瓦談判關稅問題，分析普遍認為雙方短期內難以達成實質協議，今輪磋商更可能是一輪「互探底線」的交流，若進展順利，才有望為下一階段制訂議程。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院高級訪問學者、前美方貿易談判代表奧爾森（Stephen Olson）指出，中美雙方都不希望被看作退讓的一方，選擇現時會談是因為雙方都判斷此時推進對話不會被解讀為屈服。兩國都面臨向市場、企業與國內選民釋放穩定信號的壓力，在日內瓦舉行幾天會談至少能達到這個目的。他預計今次談判若有成果，可能是在既有框架基礎上擴大納入更具爭議性的領域，包括芬太尼及中俄戰略關係等。他亦提醒，困擾中美貿易關係的結構性摩擦短期內不可能化解，日內瓦會談最終可能只會發布一份措詞平淡的聲明，說明「進行了坦率對話，願意繼續溝通」。

新加坡國立大學東亞研究所教授郝福滿（Bert Hofman）認為，中國意識到達成協議總比沒有協議好，所以採取了更務實立場，覺得是時候開始談判，相信日內瓦會談只是互探底線。