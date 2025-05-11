外圍非法賭博活動猖獗　當局冀規範博彩予以打擊

對於會否把籃球博彩合法化，當局重申政府一向不鼓勵賭博，但面對猖獗的非法賭博活動，要採用多管齊下方式應對，「最後一招」是提供規範化的合法賭博活動，把非法賭博的資金導入合法途徑內，又舉例指足球博彩規範化以來，已有逾萬億港元原本可能在非法賭博內產生的資金，導入到合法規範賭博活動內，相信籃球博彩情況亦一樣。

政府就規範籃球博彩活動進行的公眾諮詢月初結束，民政及青年事務局局長麥美娟在一個電台節目中指出，目前仍正整理及研究收集到的意見，再決定下一步工作，強調修例工作一定會配合立法會會期，按提速、提效原則進行。

對於有分析認為規範籃球博彩活動後，會有30至40%外圍賭注流入正規賭博，她回應指政府一向不鼓勵賭博，但面對猖獗的非法賭博活動，要採用多管齊下方式應對，包括加強公眾教育和執法，並為沉迷賭博的人士提供輔導服務；而「最後一招」就是提供規範化的合法賭博活動，將非法賭博的資金導入合法途徑內。她又舉例稱，足球博彩規範化以來，已有逾萬億港元原本可能在非法賭博內產生的資金，導入到合法規範賭博活動內，相信籃球博彩情況亦一樣。

被問及近年足球博彩投注額有上升趨勢，是否與政府不鼓勵賭博的政策相矛盾，她指投注額增加，反映當局的確有需要提供合法賭博的途徑，否則非法賭博會更趨激烈。

馬會今年向預防及紓緩賭博問題的「平和基金」投入多500萬港元，即增至每年5,000萬港元，被問及日後會否再「加碼」，她指無論政府是否規範籃球博彩活動，都會一直檢討和增加這方面的資源，以及各項正在推行的計劃，亦希望「平和基金」的宣傳教育工作愈做愈好。