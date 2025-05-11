指發展中國家對美加關稅憂心　政府稱本港自由港地位有吸引力

上周意大利舉行亞洲開發銀行年會。有出席活動的財金官員指不少參與活動的發展中國家，對單邊主義及美國加徵關稅都感到憂心，認為會影響全球的經濟發展，正思考如何促進自身發展及強化區域合作和貿易，例如在附近區域尋找資金，堅持多邊、包容、互惠的貿易投資環境及推進數字經濟。該官員又稱，本港自由港地位，對成員經濟體有吸引力。

財金官員今（11）日在電台指亞洲國家對於利用香港金融中心的角色，特別是將基建證券化和發行巨額債券很感興趣，日後將會派人來港了解，由於本港的股票市場最為矚目，該官員指交易所應作出改善，例如研究方便企業交易的措施；又指除了股票市場外，本港的資產管理工作有一定的地位，預計2028年前可超越瑞士，成為全球最大的資產管理中心。

該官員同日在網誌表示，認為亞洲地區要推動更多區內貿易和投資，以加強應對外部衝擊的韌性。該官員又引述，成員經濟體普遍認同香港堅定維持自由港地位，對他們具有強大的吸引力，香港可以成為他們開拓內地和亞洲市場的重要據點。

該官員認為香港在金融創新、數字經濟、綠色金融等方面取得了顯著的進展。例如在金融創新方面，通過支持數據共享和金融科技的應用，得以更精準快捷地進行風險評估，協助更多中小企取得融資和解決業務痛點。