飲食業性價比內地完勝香港　老行尊籲善用「非遺」優勢

本港飲食業界處於水深火熱，雖然剛過去的「五一」假期受惠於大量內地旅客來港消費而出現「小陽春」，但明顯難以持久，日前就有連鎖粥店宣布全線結業。香港餐飲聯業協會會長黃家和出席《功夫茶》時坦言，北上消費已不可逆轉，儘管有聲音認為可徵收「陸路離境稅」，協助「留客」在港消費，但黃認為金額太小無濟於事，金額太大則不僅影響民生，而且即使人們少了北上，也未必會增加在港消費，反而可能「省吃儉用」，等待假期外遊進行「報復性消費」。

黃家和指出，長假期多了內地旅客來港，某程度上可以幫到香港的經濟，業界亦希望可補充港人外遊導致流失的客源。他認為即使深圳「一簽多行」有幫助，但亦只是短暫性，希望當局再與中央磋商開放更多「一簽多行」城市。至於去年開通了12個內地「個人遊」城市，黃家和認為對香港有利，惟問題在於航班不足，期望增加航班，吸引更多遠一點的內地城市居民來港。

社會有聲音提議，港府應推行陸路離境稅，幫助留住市民在港消費，黃家和認為很多駕駛人士每天使用港珠澳大橋回內地，每天超過1萬架次，離境稅會妨礙了那些並非出遊的人士，甚至更妨礙了中港兩地交流。若每名市民離港時都要付陸路離境稅，則有機會窒礙兩地融合，所以應要加以考慮，避免動輒因為庫房問題不夠錢就要抽市民稅。他又認為如果經濟情況改善，市民消費自然會增加，但亦不排除人們會把錢儲起來，一次過到其他地方「報復式消費」。

他續指，疫情前正常情況下，業界需要26萬至28萬從業員，但疫情期間很多食肆結業，部分從業員移民或轉了工，在最低點時期整個行業聘用人員只餘下約20萬，在去年通過政府推行補充勞工優化計劃的政策引進了超過一萬個從業員，到目前從業員的缺口其實仍未補足，又相信今年申請輸入外勞的企業會再有所減少，尤其是經濟情況不太理想，很多食店苦苦經營，生意欠佳毋需那麼多人手。

有指在內地無論食品以至服務質素均比香港優勝，黃家和認為過往在人手短缺的情況下，不管他有沒有經驗、服務態度如何都會聘請，亦較少做培訓工作，到後來大家都知道問題存在，老闆也會提出要改善服務及質量留客，他坦言亦曾受到不禮貌對待，認為北上消費的服務和體驗上乘與人手有關。他指香港餐飲業一個人要做幾個人的工作，做到心情煩躁，自然難以笑面迎人，到後來旅發局推行「禮貌運動」，反而近半年來投訴本港服務行業態度的數字明顯有所減少，甚至有些人稱讚。

黃家和又談及預製菜爭議，他指預製菜其實已盛行頗長時間，香港不少酒樓沒有點心師傅，於是便找預製菜工場提供點心，後來部分點心工場遷至內地經營。而在疫情期間很多食店倒閉，部分師傅失業令預製菜更具發展空間，甚至內地有專門做預製菜的大型企業。他認為，預製菜發展蓬勃的原因是很多本港食肆請不到廚師之餘又要經營，而原來預製菜工場可以提供食物，翻熱便可供應給顧客，為食肆提供便利，尤其是聘請一個廚師不可能面面俱到，預製菜的範圍則很廣泛，除了預製醬料及醬汁等，甚至鮑參翅肚亦可預製，故可幫到餐飲業發展，但在食物安全監管，以及物流方面，則必須十分嚴謹。

黃家和亦承認，本港飲食業在性價比上較內地輸蝕，因為很多方面成本均很高，根本無法以「價錢」作比併。不過，本港有很多高級食店肯動腦筋，一來推出新菜式，生意額不跌反升，另外在宣傳上花很多心思，包括在內地社交媒體多作宣傳，吸引人來店裏「打卡」，香港可以做到「無處不旅遊」。他認為香港餐飲文化也有很多特色，但在推動文化企業方面其實做得很少，令人失望，盼港府學習內地，加強支援及推動包括有非遺展覽館及相關項目等措施，令旅客能真正領略文化發展。