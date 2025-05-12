輔助醫療修例擬放寬中醫轉介　業界冀勿收緊專業守則

政府早前公布《2025年輔助醫療業（修訂）條例草案》，將職業治療、物理治療等「輔助醫療業」改稱為「專職醫療業」；允許病人接受醫生或中醫師診斷後，12個月內無需轉介便可直接尋求專職治療服務等。香港職業治療學會（HKOTA）就《條例草案》發表意見書，學會會長方少麗指出，有近兩至三成需要職業治療病人，都有使用中醫服務。其中中風、重症，以及工傷康復個案，同時有接受中醫治療的人高達6至8成。不過現行機制之下，病人看完中醫後，需先再看西醫並獲其轉介，才能使用職業治療服務，往往需時數星期，甚至數個月，盼修訂後能讓職業治療師更容易為病人提供服務。

學會認同修例的「轉名」規定，認為可肯定業界的專業性，亦讚同放寬病人接受中醫診斷後的轉介機制，但同時亦希望政府會維持甚至放寬現時的職業治療師守則。方少麗指出，目前按照職業治療師的專業守則，在緊急或指定情況，包括從事社會服務等情況下，治療師可免轉介直接提供服務。而所謂的緊急情況或社會服務，則例如中風患者曾經跌倒，職業治療師透過機制免轉介提供服務，例如為病人提供復康支援、協助病人在家中加裝扶手等。她希望政府日後修訂加強立法時，維持現時守則，甚至能「放鬆返少少」，讓職業治療師更容易為病人提供服務。

香港職業治療學會代表巫崇榆是一位私人執業的職業治療師，主要為精神科，包括為有特殊教育需要（SEN）的學童提供服務，亦有過與中醫師合作的經驗。她指出，不少SEN學童的家長有帶其子女接受中醫治療，例如針灸等，若條例獲通過，可讓醫療人員合作更順暢，並加快治療進度。她又形容職業治療的服務「有一半在醫院外、在社區內」，維持守規有助治療師繼續支援病人。

香港註冊中醫學會會長、議員陳永光指出，中醫與職業治療在香港鮮有，但在中國內地「一啲都唔新鮮」，不少內地中醫院的「康復科」中，亦配有專職治療服務，包括職業治療、言語治療等，相信在港推行不算困難，亦可讓更多病人受惠。若條例獲通過，陳希望各個醫療行業多加溝通，例如職業治療師或要學習中醫術語，以便了解中醫師診斷。

據政府數字，去年「長者醫療券計劃」的醫療人員中，中醫人數最多，職業治療師只有880個。被問及有否需要推動業界參加計劃，巫崇榆指出，現時本港約有3,400多名職業治療師，當中只有約1成多有私人執業，服務收費一般會按諮詢時間、節數計算，故較難以與中醫服務直接比較。