開源節流成效待見　「滅赤」推遲3年

財赤龐大，政府上月底公布「​2024至25年度財務狀況的臨時數字」，綜合赤字減少了69億元至803億元，仍較去年預算481億元高近一倍。即使新一份《財政預算案》提出一系列「開源節流」措施，但「滅赤」時間表推遲3年，2028/29年度才錄得盈餘。

政府在上月底表示，​2024/25年度整體開支及收入分別為7,532億元及5,649億元，計入發行政府債券所得1,300億元及償還政府債券220億元的本金後，本財政年度錄得803億元赤字；而財政儲備在今年3月31日為6,543億元。政府發言人指所有數字均為臨時數字，有待年度帳目的最後結算作實，但根據經驗，即使臨時數字有變動，幅度也不會很大。

在臨時數字跟原來預算的差異，政府指在開支方面減少了3%、237億元，而收入方面減少了10.8%、681億元。其中收入比預測增加了1%、53億元，主要由於印花稅增加了59億元，以及薪俸稅增加了9億元，較預期高。另一方面，開支較修訂預算減少了0.2%、15億元，主要由於開支需要較預期低。

2月底政府公布新一份《財政預算案》預測2025/26年度的赤字為670億元，財政儲備將下降至5,803億元。去年預算案中期預測在2025/26年度可達逾63億元盈餘，但新一份預算案的中期預測則指在2028/29年度才達近106億元盈餘，財政儲備降至約5,500億元。

事實上，外界曾質疑計及發債收入令綜合赤字少於1,000億元是「取巧」，預算案亦提出一系列引起外界關注的措施。當中包括公務員薪酬只凍薪不減；差餉、薪俸稅及利得稅等寬免減半；撤銷2,500元的學生津貼；以及調整長者乘車優惠等。