護士診所緩中風病人入院風險　病人未到資訊先行助治療

有數據指，全球每6秒就有一人因中風而死，而中風亦是本港繼癌症及心臟病後的第4大「殺手」，近年更有年輕化迹象。適逢今日（12日）是「國際護士節」，醫院管理局兩位護士就介紹目前本港中風科護士的工作，指目前全港約有8間綜合模式中風科護士診所，每年服務約3,000人次﹐從中風預防、急性溶栓治療和復康指導，以至減少患者使用急症室服務等，擔任不可或缺的角色，更可將患者再次因中風而入院的風險降低至少於5%。

九龍中醫院聯網顧問護師(中風科)郭慧茵指，中風科的綜合模式護士診所會由中風科護士主導，提供全面護理、評估及復康支援,確保患者獲得持續且個人化照顧。診所會為高危人士提供風險評估、教育等，減低其中風機會，同時為病人及其家屬提供指導，協助病人康復後提升自理能力及提供心理支援。

郭又提到，以往中風科護士要不斷打電話聯同不同部門的醫護人員。而她就與科技資訊部合作，於2021年起在伊利沙伯醫院，建立全港首創的急性中風通報系統。該系統是一個遠程通報系統，當救護人員將懷疑中風病人送院時，會先通知急症室護士。急症室護士輸入病人資料後，中風科護士就會趕到急症室為病人進行評估，再將資訊輸入系統，以供醫療團隊盡快做好準備，把握治療黃金期。

九龍東醫院聯網顧問護師余忠諍就指，中風科護士從中風預防、急性溶栓治療和復康指導，到病人出院及後續支援，都擔任不可或缺的角色。其中在急性溶栓治療方面，中風科護士需迅速為疑似中風病人作初步評估及分流，同時聯繫醫療團隊，以把握黃金治療時間，爭取最佳治療成效。