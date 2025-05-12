競委會推全新合規課程　真實案例助中小企理解法規

全球營商環境充滿挑戰，本港中小企亦需時刻增值，保持競爭力。競爭事務委員會繼今年一月推出「中小企競爭法合規資訊站」後，將於今年6月舉辦全新合規培訓課程，以進一步支援中小企推行競爭法合規計劃。有中小企代表坦言，不少中小企因資源不足而難以推行合規計劃，變相令違法風險增加，相信課程有助中小企更易理解法規，並鼓勵它們推行競爭合規。

「中小企競爭法合規培訓課程」屬首個由競委會舉辦的同類課程，將於6月中以實體形式舉行，由競委會人員主講，費用全免。課程內容涵蓋競爭法基礎知識、案例分析等，亦會詳細介紹競委會推出的資訊站及如何使用該站資源，參加者將獲發出席證書。首輪課程將與多個中小企商會合作，邀請其會員參與，名額有限，先到先得。如反應熱烈，競委會日後將繼續舉辦同類課程。

該課程屬今年1月推出、專為中小企而設的資訊站的延伸，資訊站推出至今，已錄得約3,000人次瀏覽，反映中小企對競爭合規的資訊有一定需求。資訊站分為「認識競爭條例」、「風險評估」、「我是受害者嗎？」及「競爭法合規」四部分，為全港中小企提供一站式的競爭法資訊及實用工具，包括風險評估工具及合規計劃範本，協助企業掌握《競爭條例》重點，識別業務上的反競爭風險，並按需要制定合規策略。

香港中小型企業總商會會長黎卓斌指， 本港中小企普遍面對資源不足問題，特別是人手不足，「在香港做生意需要遵從不同法規，例如競爭法、勞工條例、私隱條例等，即使只是安排同事上網搜集資料，亦需要花不少時間。」

他對競委會推出培訓課程表示歡迎，相信可以向中小企提供更多支援，「課程會分析一些香港真實的競爭法案例，可以令中小企更容易理解法規，更清楚知道從事了甚麼行為有機會違法。」

香港中小型企業聯合會會長郭志華則表示，大部分中小企雖然知道甚麼是競爭法，惟認識不算很深，資訊站正好提供平台，讓中小企可以了解競爭法的重點，提醒同事需要注意的事項，「有會員反映曾瀏覽或使用資訊站的工具，他們的評價都相當正面。」他預計，不少中小企都有意參與培訓課程，相信有助企業推行合規計劃。

競委會行政總監（政策及倡導事務）蕭滿章表示，致力加深商界，特別是中小企，對《競爭條例》的認識及守法的意識，一直是競委會宣傳工作的重點。 他期望透過資訊站及即將舉行的培訓課程，支援中小企制定有效的合規策略，從源頭防範及堵截反競爭行為，以維護公平競爭的市場環境。

他又透露，競委會正計劃與不同商會合作，將競爭合規的內容加入它們的「ESG約章」，以鼓勵更多企業推行競爭合規計劃。