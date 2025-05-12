政府擬修訂國安附屬法例　可宣布將國安公署履職場所劃為禁地

政府提出修訂《港區國安法》，在附屬法例增加條文列明中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署(公署)的監督指導意見的角色，訂明公署按國安法啟動調查的個案，各部門必須配合，不能提供虛假文書及資料，同時針對蓄意抗拒或妨礙公署執行職務，以及蓄意抗拒或妨礙他人協助公署執行職務的行為訂立罪行。

為防範未經授權而接近或進入該等場所的行為，以減低國家安全風險，特別是與間諜行為相關的風險。特區政府建議行政長官藉在憲報刊登命令，宣布將公署的履職場所劃為禁地。

政府提交立法會的文件指出，根據《港區國安法》第四十九條，公署的職責包括監督、指導香港特區履行維護國家安全的職責。《港區國安法》第五十三條訂明，公署應當與國安委建立協調機制，監督、指導香港特區維護國家安全工作，為使國安委統籌、協調香港特區各有關機構和組織落實公署「監督指導」的角色更明確，特區政府認為應在附屬法例中加入條文，描述國安委及其秘書處在落實公署就香港特區維護國家安全工作的監督指導意見方面的角色。

根據《港區國安法》第五十五條，有該條規定的三項特別情形之一的，經特區政府或公署提出，並報請中央批准，公署便對《港區國安法》規定的危害國家安全案件行使管轄權。公署根據第五十五條行使管轄權，是針對極少數情節嚴重、性質惡劣、影響重大的案件，並嚴格依照法定程序進行。雖然出現需要由公署行使管轄權的情況的可能性相當低，但特區政府必須未雨綢繆，在本地法律層面建立機制，令公署可在有需要時有效履行《港區國安法》第五十五條的職責，完善有效維護國家安全的機制。

文件指為更有效實施上述《港區國安法》的相關規定，並明確特區政府及其人員的相關責任，特區政府建議在附屬法例中訂明，為公署有效履行在《港區國安法》第五十五條所規定的情形下管轄案件的職責，特區政府的任何部門、機關和任何公務人員須按公署的要求，依法及時提供一切所需和合理的協助、便利、配合、支持和保障。

公署根據《港區國安法》第五十七條簽發的法律文書在香港特區具有法律效力，有關機構、組織和個人必須遵從。如有關機構、組織和人員拒絕執行或不執行有關法律文書，將會嚴重影響公署根據《港區國安法》第五十五條辦理危害國家安全犯罪案件，並產生非常嚴重的後果。為加强公署法律文書在香港特區的可執行效力，確保有關法律文書得到妥善執行，特區政府建議在附屬法例中訂明，任何人無合理辯解而沒有遵從向其送達的、公署根據《港區國安法》第五十七條簽發的法律文書，即屬犯罪。

修例亦訂立免責條款。文件指為確保有關機構、組織和人員遵從公署的法律文書或配合公署執行職務而真誠地行事時，毋須擔心承擔民事法律責任的風險，特區政府建議在附屬法例訂明民事免責條款。類似的民事免責條款，在本地法例中也屬常見（例如《金融機構（處置機制）條例》（第 628 章）第 199 條、《證券及期貨條例》（第 571 章）第 380 條）。

為確保公署辦案的有關情況得以高度保密，特區政府建議在附屬法例訂立罪行，禁止任何人在知道或懷疑公署正在辦理案件，而在沒有合理辯解或合法權限下，向任何其他人披露與該項調查有關的任何資料。特區政府建議參考相關本地法例條文，針對蓄意抗拒或妨礙公署執行職務，及蓄意抗拒或妨礙他人協助公署執行職務的行為訂立罪行。

公署的履職場所，固然應當依法受到適當保護，防範未經授權而接近或進入該等場所的行為，以減低國家安全風險，特別是與間諜行為相關的風險。就此，特區政府建議行政長官藉在憲報刊登命令，宣布將公署的履職場所劃為禁地。擬劃為禁地的範圍不涉及私人民居，也不會對周邊社區造成不合理的影響。