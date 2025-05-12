台政院網站介紹族群　「漢人」改列「其餘人口」

台灣行政院官網近日被揭在介紹台灣族群時，將佔總人口逾九成的最大族群漢人，改列為「其餘人口」，引發「去中化」質疑。行政院上周六（10日）強調，有關調整是為促進族群平權，外界勿做不必要的解讀。

有網民發現，行政院官網有關當地族群的介紹，2023年的表述為「台灣目前已設戶籍人口組成以漢人為最大族群，佔總人口96.4%」。然而，上述介紹近日被改為「台灣目前已設戶籍人口2.6%為原住民族群，另外來人口佔1.2%，其餘人口佔96.2%」。國民黨立委陳菁徽批評政府用訊息差欺騙民眾，另從統計介紹的觀點來看也是奇葩。另一國民黨立委翁曉玲則指出，介紹看起來是以原住民的角度出發，這樣詮釋中華民國非常狹隘也不完整，基本上是想做類似「去中化」、去漢族化的小動作。

行政院發言人李慧芝上周六回應稱，內政部依據監察院意見，目前僅有原住民族群須依法登記，外來人口依初次設籍紀錄統計，其他族群人數無法分類統計，全數歸類為漢人與事實不盡相符，因此改以其餘人口稱之，以客觀事實描述人口結構，並無其他政治考量。監察委員鴻義章於去年12月指出，行政院官網對族群的相關界定，將台灣族群現況分成「漢民族」、「台灣原住民族」、「新住民」等，而「漢民族」則包括閩南族群、客家族群、戰後移民等，但如此漢番兩大族群壁壘分明的族群論述，恐不利於消除種族歧視以及形塑族群平權，因此建議內政部戶政司應針對網站文字調整。