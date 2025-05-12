全港各區反罪惡及三合會行動　拘129人檢電槍及仿製手槍

警員於上周四至周六(8至10日)，在全港各區展開代號「逸影」的反罪惡行動，以打擊暴力罪案及三合會相關活動。行動中，警員突擊搜查全港多個罪惡黑點及懷疑非法場所，拘捕129人。當中包括3名男童(包括1名巴基斯坦籍、1名印度籍)、34名本地男子、6名本地女子、1名內地男子、47名外籍男子(包括2名菲律賓籍、5名尼泊爾籍、9名巴基斯坦籍、3名越南籍、1名墨西哥籍、1名澳洲籍、1名美國籍、4名孟加拉籍、1名南非籍、4名印度籍、1名尼日利亞籍、15名泰國籍)及38名外籍女子(包括20名泰國籍、4名菲律賓籍、4名越南籍、2名尼泊爾籍、3名坦桑尼亞籍、1名南韓籍、1名斯里蘭卡籍、3名印度籍)，年齡介乎16至71歲。其中1名被捕人為非法入境者。

以上被捕人涉嫌干犯「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「販運危險藥物」、「製造危險藥物」、「藏毒」、「毆鬥」、「誤導警務人員」、「傷人」、「未經准許而入境及留下」、「違反逗留條件」、「藏有他人身份證」、「無牌售賣酒類飲品」、「在沒有領有酒牌的處所飲酒」、「盜竊」、「無牌管有槍械」、「串謀詐騙」、「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）等罪名。

行動中，警員共檢獲約1萬元現金、約6.4公斤懷疑「冰」毒、小量懷疑大麻、15部釣魚機、1支電槍、1支伸縮棍及1支仿製手槍等。