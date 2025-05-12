政府否認國安修例是「諗漏咗」　沒賦多公署新權力

近期有不少外界關注的國安案件，例如支聯會拒交資料案等。被問及否因應最近有國安案件要處理才突然推出修訂，政府消息人士否認是針對任何國安案件，指一直有進行維護國家安全的工作」。對於現時提出修訂，政府消息人士否認是「諗漏咗」，又強調附屬法不賦公署新權力，訂明細節讓規定「落地」。

在宣布禁地方面，被問到「禁地」範圍會否隨人員移動而改變，例如未來當局如要調查某公司，便將整棟大樓列為「禁地」，政府消息人士指目前僅提出「將公署的履職場所劃為禁地」。政府消息人士又稱，宣布禁地時會考慮該地用途、擁有或佔用人、性質等因素，再由行政長官刊憲，不會將某地「突然」變成禁地，認為是嚴謹、「有確定性」。

對於文件指政府部門、機關、公務人員，須按公署要求他於近日提供一切合理所需的協助。被問到是否代表未來公署未來可直接要求法庭頒令，或調配執法人員進行調查，政府消息人士說本港法院按《基本法》可獨立審判，而執法人員雖然是公務人員，但「配合」和直接調配或命令有分別，應該不會發生相關情況。

文件又建議修訂禁止任何人在沒合理辯解或合法權限下，披露知道或懷疑公署正在辦理的案件。被問及例如傳媒報道某人疑似危害國安，但不知是否其正被查時會否觸法，政府消息人士指假如不知道或沒懷疑該人士被查便不違法。但對於傳媒保護消息來源而不回應某資訊是否合理辯解，政府消息人士指現階段是諮詢立法會，認為日後看見實際條例便會明白。

政府消息人士僅指立法時間表是「早得一日得一日」，執法權限為「本地執法」。按照國安條例訂立的附屬法例，訂明罰款不超過50萬港元及7年監禁，政府消息人士說好按照嚴重程度調至最高。