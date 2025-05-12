中美公布經貿會談成果　雙方互降關稅

美國財長貝森特於瑞士日內瓦時間周一（12日）上午9時，即本港時間下午3時，就中美貿易會談舉行記者會。中美同步宣布周三（14日）前互降進口商品關稅，中國對美國商品的關稅從125%降至10%，美國對中國商品的關稅從145%降至30%，為期90天。

據中國商務部發布的《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》內容，美國承諾於周三前，修改上月2日第14257號行政令中規定的對中國商品（包括香港特別行政區和澳門特別行政區商品）加徵的從價關稅，其中24%的關稅在初始的90天內暫停實施，同時保留按該行政令的規定對這些商品加徵剩餘10%的關稅；取消根據上月8日第14259號行政令和上月9日第14266號行政令對這些商品的加徵關稅。

中國承諾將於周三前，相應修改稅委會公告2025年第4號規定的對美國商品加徵的從價關稅，其中24%的關稅在初始的90天內暫停實施，同時保留對這些商品加徵剩餘10%的關稅，並取消根據稅委會公告2025年第5號和第6號對這些商品的加徵關稅；採取必要措施，暫停或取消自上月2日起針對美國的非關稅反制措施。採取上述舉措後，雙方將建立機制，繼續就經貿關係協商。

中國商務部新聞發言人就此發表談話說明，指本次中美經貿高層會談取得實質性進展，大幅降低雙邊關稅水平，美方取消了共計91%的加徵關稅，中方相應取消了91%的反制關稅；美方暫停實施24%的對等關稅，中方也相應暫停實施24%的反制關稅。發言人指，此舉符合兩國生產者和消費者的期待，也符合兩國利益和世界共同利益。中方希望美方以這次會談為基礎，繼續相向而行，徹底糾正單邊加稅的錯誤做法，不斷加強互利合作，維護中美經貿關係健康、穩定、可持續發展，共同為世界經濟注入更多確定性和穩定性。

中國外交部發言人林劍周一回應指，關於中美經貿高層會談，中方已發布消息，他們剛拿到這個相關的情況，雙方已發布會談達成的聯合聲明。對於中方會否取消對稀土或關鍵礦產的出口許可要求，他則建議媒體參閱中方發布的消息稿和雙方的聯合聲明。美國總統特朗普早前對中國發起貿易戰加徵關稅，中方作出反制措施，目前美國對華合計加徵高達145%關稅，中方則對部分美國商品徵收125%關稅。