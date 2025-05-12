民事案法官拒絕上訴許可　法庭頒令「康橋之家」前院長張健華破產

葵涌私營殘疾院舍「康橋之家」前院長張健華，被指在2014年於辦公室內涉嫌性侵女院友而被刑事起訴，惟因女院友無法作供下，張最終獲控方撤控。疑受害的女院友於2018年由其母親代表入稟區院，民事控告張健華和涉事公司，結果獲119.4萬港元賠償。女院友的母親早前入稟高院，要求法庭頒令張健華破產，案件今(12日)於高院審理。高院法官陳健強指考慮到民事案的法官已拒絕張的上訴許可申請，故頒令張即時破產。

呈請人是被指遭張健華性侵的女院友，由女院友的母親代表入稟；答辯人是張健華。張今沒有律師代表，親自出庭應訊。張稱有關民事案方面，他認為原審法官原全沒有看過他的上訴理據，並強調院舍的閉路電視並沒有拍攝到他非禮女院友，又稱會就民事案繼續提出上訴。不過法官指，法庭的判決必須被遵從，而張就民事案的上訴申請許可亦已被拒，故頒下破產令。

就女院友民事控告張健華和康橋護理服務有限公司一事，區院法官於去年頒判詞指，事發當日確曾有性侵事件發生，張曾掏出陽具觸碰原告的私處且有射精。次被告當時是張的僱主，法官裁定次被告對原告負有照顧責任，應就事件承擔責任。考慮到張才是該受譴責之人及事件主因，故下令張需承擔七成的賠償，康橋則需支付三成賠償。另外，涉事的康橋護理服務公司亦被女院友的母親入稟作清盤呈請，並於今年3月被頒令清盤。

案件編號：HCB 9109/2024