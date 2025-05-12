地產富商子認販運　還押至6.2判刑　待戒毒所報告

老牌地產商榮國企業創辦人鄒耀華之子鄒漢光，曾因多次惹上涉及毒品及其他性質的罪行而出入監房。鄒早前因涉毒品案，獲准保釋期間於2023年又再因在西半山住所販運市值港元的冰毒、可卡因等而被捕，被控販毒及管有第一部毒藥罪。被告今(12日)於區域法院承認該兩罪，法官決定先提取被告的戒毒所報告，並押後至6月2日判刑，其間被告須還押。法官亦明言很機會判處監禁。

被告鄒漢光（67歲），報稱已退休。控方透露被告過去有至少10項案底，當中6項與毒品相關，其中2項為販毒案底，而被告於2021年4月因同類型案件被控，於保釋期間干犯本案，去年才服畢其他案件刑期出獄。辯方求情指被告雖然「屋企好有錢」，但沒有善用並因涉毒而多次入獄，而被告認罪是他最大的求情因素，望法庭可輕判。

案情稱，警員於2023年9月19日下午，在被告位於西半山住所外的後樓梯埋伏，同晚目睹被告步出住所，遂截停被告，並搜查其單位。警員於被告的單位檢獲一個電子磅、逾20個透明可再封膠袋、載有10片片劑的兩排錫紙包，以及載有晶狀固體和草狀物體等物品的膠袋，同晚以販運危險藥物罪拘捕被告。經政府化驗師檢驗後，證實警員檢獲的物品，內含約7.77克甲基苯丙胺鹽酸鹽(冰毒)、7克草本形態大麻、0.96克可卡因、49.3克尼古丁；被告亦管有10片抗精神疾病藥物氯氮平的片劑。而上述毒品在2023年9月時，市值約為7044港元。

資料顯示，鄒漢光過往曾多次涉及毒品案而被捕，而在2010年他曾因販毒被判囚17年，但在出獄後不久又再犯案，涉及販運冰毒、可卡因及氯胺酮（俗稱K仔）。鄒亦曾涉及兩項販毒罪於於2023年底在高院經審訊被裁定罪名不成立，但被裁定兩項交替的藏毒罪成，被判監22個月，當時判刑的法官亦曾指鄒重犯的潛在風險相當高。

案件編號：DCCC 101/2024