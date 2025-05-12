未經授權文件攜離收押所罪成　鄒家成刑期上訴　改判罰1800元

因涉及泛民初選案正服刑的鄒家成，於2023年5月涉嫌未獲相關部門許可下，將投訴表格交給其女律師，以代為轉交申訴專員公署，對方隨後把文件攜離荔枝角收押所。鄒及女律師其後同被控一項「將未經授權的物品攜離監獄」罪，兩人否認控罪，經審訊後被裁定罪成，鄒家成被判入獄3天，女律師則罰款1,800港元。2人不服定罪及鄒亦就刑罰向高院提出上訴，高院法官張慧玲經早前開庭聆訊後，今(12日)頒下判詞，駁回2人的定罪上訴，但鄒的刑期上訴則得直，由監禁3天改為罰款1,800港元。

兩名被告分別是鄒家成(27歲，無業)及胡詠斯(30歲，助理律師)。他們被控於或約於2023年5月2日，在香港，將未經授權物品攜離監獄，即一份文件。就定罪方面，法官在判詞指，閉路電視片段確拍攝到鄒家成在未有通知懲教署情況下，擅自將申訴信交給胡詠斯帶離監獄，而鄒確是明知該申訴信是未獲授權的物品，故駁回2人的定罪上訴。

刑期上訴方面，法官認為鄒家成主觀地相信他的信件曾被不當閱讀及不被寄出，鄒在無人告知他可申請要求由第三者將其投訴信寄出的情況下犯下本案的罪責較輕，故即使鄒是在囚人士，干犯本控罪的罪責亦毋須判處監禁，判處罰款已是恰當反映其罪責，故裁定刑期上訴得直。鄒家成除本案外，亦分別就另外兩宗案件而被判刑且正在服刑。就參與2020年立法會初選案中，鄒家成作為「墨落無悔」聲明發起人之一，經審訊後被裁定串謀顛覆國家政權罪成，判監7年9個月；鄒另涉7.1立法會暴動案，他承認暴動罪，被判入獄61個月15天。

案件編號：HCMA 350/2024