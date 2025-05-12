議員憂市民誤闖公署禁地　「妨礙」一詞恐誤墮法網促政府釋疑

立法會保安事務委員會及司法及法律事務委員會今午(12日)召開聯席會議，討論制訂維護國家安全附屬法例。

對於相關修訂是「先訂立後審議」，議員陳克勤關注急迫性為何。當局舉例， 美國中情局2周前針對國家招攬叛國者，認為現時國安風險突如其來、嚴峻，因此要「早一日，得一日」。當局又認為其他附屬法例亦有「先訂立後審議」原則，從法律及實質層面亦是愈快愈好。

議員馬逢國關注為何不能更早出台附屬法例，是否當中有其他困難或考慮因素；過去是否曾因為未有相關附屬法例，而出現執行困難。當局說須視觀察執行情況細節，以及進一步解說，強調55條是極其惡劣情況，目前暫未出現。

對於擬列公署職場為禁地，議員鄧飛認為如有人「夠膽死」在國安公署禁地範圍內，從事違反國安行為，必定是「針鋒相對」。他關注日後執法權在於本港或是公署，是否視乎有否牽涉55條。當局澄清，只有《港區國安法》下的4項罪行才會觸及55條，「禁地」之類其他《維護國家安全條例》的罪行由本港負責。

議員楊永杰關注，一般市民何從得知某地為「禁地」，舉例自己從維基百科在得知駐港國安公署又4個辦公地點。他認為一般市民不會查看大量資料，擔心例如市民或以為相關地點可「辦公事」而誤闖。他又舉例，從大街經過公署辦公地點是否被認為是觸法。

當局指宣布某地為「禁區」並非新鮮事，過去「軍事碼頭」亦有類似處理方式。當局指，未來會表示地址及座標，未來交予立法會的文件會提供地圖，舉例一般軍事碼頭亦會貼出表示，列明該地為禁區，亦不會只列出個別樓層，會讓市民清晰。

議員陳紹雄關注假如日後現場執法需時搜證，會否透過條文將該地宣布執法地點為「禁地」，認為或涉及商用大廈某一層樓、單位等零碎地段。當局指假如有人進入公署辦公地方搗亂或進行間諜行為，會影響其工作，因此要將其列為禁地。當局又指情況與公署外出搜查是兩個概念，公署有搜查權利；本港執法部門亦有義務配合，舉例執法部門圍封該處便能減少後續「噚長」過程。

有議員問及民事豁免會否削弱現行法規，政府認為反而能讓社會無後顧之憂地配合國安公署工作。當局舉例，普通法合約下銀行與客戶之間有保密責任，但因民事豁免，銀行能避免因為遵循國安公署要求而被現行法律民事追究。

文件指公署人員執行職務，不受特區執法人員檢查、搜查和扣押，議員梁子穎關注相關公署人員職務是否包括「檢控、拘捕、逮捕」等。當局表示，《港區國安法》列明，公署人員工作不受香港特别行政區人員管轄。

針對政府部門、機關及公務員要配合國安委工作，議員江玉歡關注何謂「一切所需和合理的協助、便利、配合、支持和保障」，以及相關例子。當局表示，要考慮合理性、相稱性，以及是否合法， 有一籃子考慮因素。議員周浩鼎則關注何謂「合理辯解」，當局表示須視乎每一情況、千變萬化，例如相關人士不懂中文、電腦壞了等。

議員吳永嘉認為「妨礙」一詞不同人有不同解讀，市民或擔心誤墮法網，期望政府釋除公眾疑慮。當局指，現時已有類似相關法例，也是按照「常理、一般解釋」，以及當時人心態是否有意圖，又信心市民不應有太多顧慮。