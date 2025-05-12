過去一周確診比率11.42％　本港處新冠高峰期　專家料維持4個月

本港正處於新冠疫情高峰期，XDV及JN.1後代譜系為本港主流的變種病毒株，免疫逃脫力較高。香港大學臨床醫學學院內科學系講座教授孔繁毅指，目前本港的嚴重及致命病例持續出現，又指新冠病毒不斷演變，而兒童、長者、長期病患者、免疫系統受破壞等高危人士感染後，可能導致重症及誘發併發症。他預計，今次新冠高峰期將維持3至4個月，個案數字將在兩個星期內見頂，並在最高峰後再維持6至8星期。

根據衞生防護中心的監測數據，本港呼吸道樣本對新冠病毒檢測陽性的比率由3月16日至22日一周的1.71%急升至4月27日至5月3日一周的11.42%，創近52周新高。截至5月3日，自大流行結束後累計因新冠相關死亡的個案達1,430宗。4月27日至5月3日一周內新增與新冠相關死亡個案31宗，遠高於3月16日至22日一周內只有3宗個案。

孔繁毅稱，種種數據均反映本港正處於高峰期，嚴重和致命病例不斷湧現。他指，病毒隨時間不斷演變，現時本港主流變種病毒株為XDV 及JN.1後代譜系，均具有較高免疫逃脫能力，增加重複感染機會。雖然變種病毒可能對健康人士只造成輕微症狀，容易令人掉以輕心，但仍有機會傳播，給社區的高危人士並可能導致重症、誘發併發症，形容殺傷力不容忽視。

亞洲兒童傳染病學會會長關日華表示，新型冠狀病毒可以透過飛沫和接觸傳播，而現時最流行的XDV變種株傳播力高。感染後潛伏期約為2至14天，平均5天，主要病徵包括發燒、咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛、發熱、嘔吐、腹瀉、四肢乏力及頭痛等，部分患者更會出現呼吸困難、肺炎、嚴重呼吸系統感染或急性腦炎。他提到，感染新冠的兒童可出現急性併發症，如較其他病毒感染嚴重的嘶吼症及危及生命的多系統發炎症候群，後者會導致包括心臟、肺、腎、腦等多個器官發炎，當中8成需入住深切治療部。