中美互降關稅　議員：港商暫鬆口氣　需拓新興市場分散風險

對於中美達成協議，互降關稅，身兼行政會議成員的商界林健鋒表示歡迎，認為港商可以「暫時鬆一口氣」，但香港仍要積極開拓新興市場，分散市場風險。

林健鋒指自美國挑起關稅戰以來，對本港製造業及出口業帶來衝擊，由於入口商落單後遲遲不肯落貨，導致大批貨品囤積，不少受牽連港商出現資金周轉困難。如今中美大幅互降關稅，相信不少港商在未來兩、三個月可繼續趕貨應付聖誕旺季訂單，市場各方均樂見其成，並希望關稅盡快恢復到關稅戰前水平。

但他指經過關稅戰一役，不少港商對美國貿易取態抱有戒心，因此會繼續拓展新市場和升級轉型，減少對美國市場依賴，不會掉以輕心。他期望政府和銀行繼續推出政策支援中小企，如鼓勵中小企拓展電商業務、由銀行推出具彈性的借貸計劃等。

紡織及製衣界議員陳祖恒表示，今次是美方重回正軌的開始，他認為隨着中美雙方就關稅達成多項積極共識，將為世界經濟注入更多確定性和穩定性，相信能讓香港業界能在較明朗的情況，作出適切的商業布局和長遠投資等決定。

他又指紡織製衣界將繼續善用自身優勢和強項，助力國家不斷增值在環球供應鏈的影響力和競爭力，以香港的「雙向跳板」角度，夥拍內地企業「併船出海」，同時以「內聯外通」的優勢深化內地及海外業界的連繫和合作，並繼續從新質生產力的方向，推動業界結合創新科技在先進製造、技術、新物料等方面升級轉型。