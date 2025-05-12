女西醫涉濫發免針紙　控方申增控罪辯方質疑不公　官明日就申請裁決

元朗女西醫蔡淑梅，被指於2022年濫發俗稱「免針紙」的新冠疫苗接種醫學豁免證明書，被控16項「不誠實取用電腦」罪，另外亦與丈夫被控洗黑錢等罪。案件原定今(12日)於區院開審，不過控方申請加控蔡一項「不誠實取用電腦」罪作為主控罪，指她曾向逾1.1萬人濫發「免針紙」。辯方則表明反對，指現時控罪只針對15名事主，若批准申請，等同「將案件放大咗一千倍」，對被告不公。法官將於明天(13日)就控方申請作裁決。

64歲女被告蔡淑梅，報稱醫生，她現被控16項「不誠實取用電腦」罪及一項洗黑錢罪。控罪指她於2022年6月4日至9月3日期間，不誠實地意圖取用電腦，即醫院管理局的電腦；於2022年2月10日至9月3日期間，在其恒生銀行帳戶的總額758,020港元款項，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財産。

另外蔡亦與丈夫，即被告白偉雄(64歲，退休人士)同被控6項洗黑錢罪，指2人於2022年7月7日至9月23日期間，知道或有合理理由相信2人於花旗銀行(香港)之3個聯名戶口，所持有的總額15,906.78美元（折合約12.4萬港元）、61萬港元、31萬港元、27.2萬港元、38.4萬美元（折合約300萬港元）及32萬美元（折合約250萬港元），全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。

控方今申請就蔡淑梅新增一項「不誠實取用電腦」罪作為主控罪，總括蔡在2022年1月至9月期間，持續發出12,768張「免針紙」，當中涉及11,628 人；其中以「Vaccine phobia（疫苗恐懼症）」為理由發出的「免針紙」有12,749張。至於蔡被控的其餘控罪則會轉為交替控罪。辯方反對新增控罪，指一直以來，理解控方控罪是涉及15名病人的當時身體狀況，新增控罪涉及的範圍轉變極大，對被告不公。

案件編號：DCCC 228/2024