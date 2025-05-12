港大研發「腦出血後用藥評分」工具　助控制血壓免中風

腦出血是第二常見的中風類型，在亞洲地區尤其高危，約佔中風相關死亡病例的50%，亦是導致長期殘障的主因。港大醫學院研發腦出血後用藥評分工具，協助醫生有效識別腦出血高風險患者，並及早處方三種抗高血壓藥物，研究成果已於國際期刊《神經學》發表。

港大醫學院臨床醫學學院內科學系及香港大學中風研究組的團隊，整合462名來自瑪麗醫院腦出血患者的數據，挑選適合3種降壓藥治療的患者，並經3間醫院大約200名病人驗證，成功研發「腦出血後用藥評分」工具，預計年底開始可以有病人參與評分機制。評分會分析5項臨床指標，包括患者的年齡、性別、腎功能、入院時血壓，以及是否患有缺血性心臟病。

評分工具由0至11分，如果評分為3分或以上，可以提早使用藥物治療，以協助醫生及時及有效控制腦出血病人血壓；0至2分的患者則可以接受先注射，再在口服藥中逐步增加，目前已在律敦治醫院、仁濟醫院及瑪嘉烈醫院驗證其成效。港大醫學院內科學系臨床助理教授張記暢稱，血壓失控患者中風風險高達4倍，可能致殘甚至死亡，腦出血後控制血壓至關重要，臨床工具讓醫生把握最佳治療時機，給予最佳治療。