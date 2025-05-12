房署引入機械人為公屋單位上油　有助紓緩人手兼增50%效益

在建築上應用機械人是大勢所趨，房屋局今日(12)在東涌舉辦「房屋建築機械人——油漆大師比拼賽✖武林大會」 ，房屋局局長何永賢即席示範，透過平板電腦操作機械人油漆，她指建築機械可解決人手問題及增加效益， 房委會在不同項目引入房屋建築機械人。

何永賢出席活動時表示，本港公屋單位比較細，在面對挑戰下，房屋建築機械人更靈活應變，成為很大優勢。房委會現時會在不同項目引入房屋建築機械人，不但可協助解決人手問題，亦令效益增加五成。她指，使用油漆機械人輔助系統可以將室內油漆施工效率提升50%以上，並改善施工品質。以一個標準層有24個單位之公營房屋項目爲例，傳統施工方式需配置8名專業技術工人進行牆面處理作業，引進機械人輔助系統後，僅需兩名操作人員即可完成相同工作量。

她又指，工人上油期間產生很多粉塵，但技術員操作油漆機械人時，可遠離噴油環境。而相關機械人來自內地公司，數家公司已落戶香港，近日亦已推廣到新加坡、法國及中東，已變成產業，可推廣到全世界。