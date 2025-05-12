冀政府勿為AI而AI　議員憂未能減省人手反成浪費

議員關注政府何時會整合應用程式至「智方便」小程序。

外界批評電子政府發展緩慢。資訊科技及廣播事務委員會今日(12日)討論數字政府及智慧城市發展的最新情況，有議員關注政府何時會整合應用程式至「智方便」小程序，當局指現時要求部門先將未來開發的程式放在「智方便」小程序，預計2年後政府應用程式會有現時的76個減近一半；亦有議員期望政府別「為AI而AI」，認為使用科技後未能減省人手，反而可能是浪費。

議員黃錦輝關注政府過去曾推出不少應用程式，關注政府何時會將其功能整合至新的「智方便」小程序。他期望政府使用AI公務員時，考慮垂直應用，讓不同部門制訂LLM。他又不點名提及五一長假期間落馬洲站「斷網」，關注政府會否計劃測試現時提供的免費網絡，能否應付旅客量。

創新科技及工業局副局長張曼莉表示，現時要求部門先將未來開發的程式，優先考慮放在「智方便」小程序。至於現有的應用程式，她表示，有指引要求檢視 是否得到預期成果及用戶需要，數量不達要求要下架，又指現時應用程式數量已有削減，預計2年後會有現時的76個減近一半。至於公共網絡問題，她指數字辦正在和網絡供應商緊密協作。

智慧政府創新實驗室方面，議員林振昇期關注實際成效，望政府部門別「為AI而AI」， 認為使用科技後未能減省人手、精簡流程，反而可能是浪費。他又關注現時通過《保護關鍵基礎設施( 電腦系統) 條例》 ，擔心機私人構搶人才、搶人手，讓公營機構難請人。

張曼莉回應指智慧政府創新實驗室受部門歡迎，提供渠道讓企業和部門接觸的橋樑。她表示，現時有超過250項政府部門業務需求，以及業界有超過510項方案，涵蓋不同部門，有

超過140個方案透過智慧政府創新實驗室進行初步配對。

數字政策辦公室數字政策專員黃志光表示，現時期望邀請更多本地或內地網絡安全專家及機構來講發展，亦有和相關學院簽訂備忘錄培養人才。

議員鄧飛認為教育科技「唔係無，但係少啲啦」。他認為局方應參考「國家智慧教育平台 」，透過民間、商界開發及國家提供平台，以人工智能輔助教育。黃志光回應稱會和教育局跟進。