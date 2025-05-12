兩兒童確診新冠一嚴重　另一17個月大女童染3種病毒　情況危殆

新冠病毒在本港社區的整體活躍程度自今年3月中起持續上升，衞生署衞生防護中心今日(12日)公布，兩宗兒童感染新冠病毒的嚴重個案。17個月大女童同時感染新冠、腺病毒和鼻病毒，情況危殆。另一名13歲女童感染新冠併發肺炎，情況嚴重。兩名病人的家居接觸者皆曾出現病徵，並經快測確診新冠。

首宗個案涉及一名過往健康良好的17個月大女童。她於上周五(9日)開始出現發燒和咳嗽，昨日(11日)到瑪麗醫院求醫，獲安排在兒童深切治療部留院治療。她的呼吸道樣本經化驗後，證實對確診新冠病毒、腺病毒和鼻病毒。臨床診斷為同時感染新冠、腺病毒和鼻病毒併發嘶吼症。她目前仍然留醫，情況危殆。初步調查顯示，該名17個月大女童沒有接種新冠疫苗初始劑次，於潛伏期內沒有外遊。她的兩名家居接觸者曾出現病徵，快速抗原測試驗出新冠病毒，兩人現已痊愈。

第二宗個案涉及一名有長期病患的13歲女童。她於上周五開始出現氣促，同日到瑪麗醫院求醫，獲安排在兒童深切治療部留院治療。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實感染新冠病毒。臨床診斷為新冠併發肺炎。她目前仍然留醫，情況嚴重。初步調查顯示，該名13歲女童已完成接種新冠疫苗初始劑次，於潛伏期內沒有外遊。她的兩名家居接觸者曾出現呼吸道病徵，快速抗原測試驗出新冠病毒。