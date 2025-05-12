兩消防員涉酒店輪姦26歲女友人　事主：看到兩被告做手勢互換位置

兩名消防員涉於2021年中，相約一名當時26歲的女友人到酒店房間喝酒，並趁對方喝醉期間分別強姦她。該兩名消防員其後同被控一項強姦罪，2人今(12日)於高院否認控罪，控方傳召事主出庭作供。事主稱當時在迷糊間曾看到其中一名被告正侵犯她，其後兩名被告以手勢溝通，並互換位置強姦她。

兩名被告依次是李浩田(31歲)及陳卓軒(29歲)，案發時均任職消防員，2人同被控一項強姦罪。控罪指2人於2021年8月20日在香港九龍旺角太子道西新世紀廣場帝京酒店978號房強姦X。據控方開案陳詞指，X與首被告早於2014年在服裝店認識，兩人有交換Instagram帳戶但沒有交流，至2021年8月 初，首被告於IG聯絡X及聊天，2人交換電話後改用Whatsapp交談。後來X應首被告邀約在8月8日到酒吧飲酒，X在酒吧內認識次被告。

現年30歲的X於案發當晚，應首被告邀約到涉案酒店飲酒，她喝了約11至12杯酒後靠在床上休息，在迷糊間感到有人伸手進她裙內觸摸，她相信觸摸她的是次被告。她指最初大腿被觸摸，其後到私處，她望向左方及看到首被告，她便捉住對方的手及看着首被告，用眼神求救他沒有反應，故X移開身體及用手擋開。其後房燈被關掉，只有洗手間燈亮着，X感到內褲被人拉下，有人以陰莖插入其陰道，她嘗試推開對方但不成功。當她再次醒來，發現次被告赤裸在她身上，其陰莖插入她陰道前後郁動。數分鐘後她又看到兩名被告有做手勢，其後互換位置。

控方開案陳詞指，X在事件中遭兩名被告輪流強姦，首被告更強逼X口交及在她臉上射精，兩人均沒有使用避孕套。翌日凌晨，次被告協助X穿回衣服及用毛巾抹臉，其後陪同X搭的士離開。

案件編號：HCCC 230/2024