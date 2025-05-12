孕婦食錯嘢致畸胎流產　婦產醫生拆解飲食風險

孕婦飲食要小心！浙江杭州有懷孕27周的準媽媽，因飲雪櫃剩下的牛奶，不幸染惡菌致胎死腹中，引發外界關注。坊間流傳不少孕婦飲食禁忌，藝人陳詩欣向《東呼即應》表示，懷孕3個月後戒口，不吃雪糕、刺身及生冷食物等。有婦產科專科醫生拆解孕婦飲食疑惑，指雪糕、軟芝士有機會含李斯特菌，或致早產、流產，至於龍躉、石斑等深海魚可能含雪卡毒素，孕婦不宜進食；若食太多動物內臟更有可能誕下畸胎。

內地傳媒於去年10月曾報道，浙江省杭州市一名懷孕27周的孕婦，因喝了家中雪櫃一盒開封牛奶，導致染病而胎死腹中，最後查出致病元兇是李斯特菌。中國人傳統觀念認為，孕婦要戒口，正所謂「小心駛得萬年船」，《東呼即應》現探討有關孕婦的飲食禁忌。藝人陳詩欣於今年2月宣布懷上首胎，她指懷孕後盡量不吃生冷食物、雪糕等，因很容易會有李斯特菌，懷孕3個月後也有戒口，不吃不熟的食物，例如蛋要全熟，不吃魚生、生冷食物及雪糕等。

坊間和網上一直流傳很多孕婦不能吃的食物，其中之一就是榴槤。婦產科專科醫生黃慧儀稱，一塊榴槤的卡路里相等於一碗白飯，大概有300千卡的熱量，孕婦一天大概要1,500至2,000千卡的卡路里。吃一塊榴槤就佔了一天5分之1的熱量，如果吃太多就會轉化成脂肪，即是媽媽會變胖，孕婦患妊娠糖尿病的風險也會變高。熱量也會轉化給胎兒，胎兒也會長得特別大，就不利於懷孕。媽媽於生產期間，有機會因胎兒太大，生不出要開刀，產後出血的機會也會增加。

至於是否也不能吃海鮮，如螃蟹、刺身等，黃醫生表示海鮮類，包括魚、甲殼類的蝦蟹及貝殼類的食品其實很有益，它們含有優質蛋白質，亦有豐富奧米加三脂肪酸(Omega-3)，對胎兒腦部發展很重要。歐美大型研究顯示，懷孕期間有否進食非魚類海鮮，其實不會影響將來胎兒患濕疹、哮喘或鼻敏感這些過敏的機會。

黃醫生不建議孕婦吃魚生刺身，因為魚生即沒有煮熟，容易有菌，例如沙門氏菌及大腸桿菌等。因孕婦的抵抗力較差，所以進食後容易會有食物中毒及腹瀉嘔吐的情況。龍躉、蘇眉及石斑這些珊瑚魚有機會吃到藻類含有雪卡毒素，如果進食大量這些魚甚至其內臟，就有機會中雪卡毒，所以亦不建議孕婦進食深海魚。

她又提醒，一定不可以吃未煮熟的食物，所以無論魚類、肉類甚至雞蛋都應該要煮熟，也不建議孕婦進食雪糕，因為也有機會含有李斯特菌。孕婦如感染李斯特菌，有機會引致早產、流產。同時，她亦不建議孕婦吃動物內臟，如豬肝、鵝肝等，因含有動物維他命A，吃太多有機會引致畸胎。另外，孕婦亦要小心芝士，如日常買到的硬芝士是由消毒過的奶製作就沒問題，但有些軟芝士是由未消毒的奶製作，例如藍紋芝士就有機會含細菌及李斯特菌。

有人指因寵物有寄生蟲，孕婦不要養寵物。黃稱相關寄生蟲是弓形蟲，如孕婦感染到也會感染給胎兒，可引致早產、流產或影響胎兒腦部發育，亦會引致畸胎。如貓感染到弓形蟲，蟲卵會經糞便排出，當孕婦接觸到受污染的貓糞，又沒把手洗乾淨就進食，就會有機會感染弓形蟲。除貓糞外，生肉上或受污染的土壤也有機會有弓形蟲，所以煮食要小心，生熟食物要徹底分開。