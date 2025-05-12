男子自稱酒吧老闆　三年騙女網友近100萬人民幣

上海37歲陳女士通過網絡遊戲結識自稱「酒吧老闆」的廣東男子朱某，3年間借給對方近100萬元（人民幣，下同，約109萬港元），不惜散盡積蓄、向銀行貸款，每日僅以即食麵果腹。直至今年2月朱某突然「遭綁架」失聯，須籌贖金，陳女報警求助，才發現這是一場騙局。

2021年，陳女士在遊戲互動中認識朱某，對方平時出手闊綽，經常給團隊成員發紅包，還贊助比賽獎金。2022年起，朱某以被查稅而遭凍結銀行卡，到打官司需要保釋金和律師費等理由，向陳女士多次借錢。今年2月，自稱朱某「前妻」突聯絡陳女士，稱朱某被綁架，要求她湊10多萬元（約10.9萬港元）贖金。陳女士嘗試聯絡朱某未果，並懷疑綁架事件真實性，於是在所住的徐匯區報警。

警方調查發現，所謂的朱某「前妻」實則是朱某本人假扮。朱某在廣東從未經營過酒吧，他利用陳女士對遊戲好友的信任，編造不同藉口對她實施詐騙。警方又發現，朱某賭博成性，向身邊朋友借款未還。在警方訊問下，朱某最終承認了自己的詐騙行為。目前，朱某因涉嫌詐騙罪，已被徐匯檢察院依法批准逮捕。