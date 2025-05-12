針灸科學帶頭人　中國工程院院士石學敏病逝

中國工程院院士石學敏因病醫治無效，周日（11日）凌晨在天津離世，終年85歲。他生前是天津中醫藥大學第一附屬醫院名譽院長、教授、主任醫生、博士生導師，中國針灸學會高級顧問，天津市授銜針灸學專家。

石學敏於1938年6月出生，1962年畢業於天津中醫學院。他是天津中醫藥大學第一附屬醫院針灸學科帶頭人，從上世紀70年代初開始研究中風病的針灸治療，創立「醒腦開竅」針刺法，開闢了中風病治療新途徑。上世紀80年代初，他創建的「針刺手法量學」廣泛應用於多種疑難雜症的治療中。他又先後發明「腦血栓片」、「丹芪偏癱膠囊」等藥品，創立了「中風單元」療法，為治療腦血管病開創新的思路。他曾發表論文百多篇，出版《中醫綱目》、《腦卒中和醒腦開竅》、《石學敏針灸學(英文版)》等著作50多部。

1999年，石學敏當選為中國工程院院士。2008年，他榮獲世界中醫藥學會聯合會「中醫藥國際貢獻獎」，2014年當選第二屆「國醫大師」，2016年獲中國針灸學會「中國針灸傳承貢獻獎」，2017年獲世界針灸學會聯合會「天聖銅人」學術突出貢獻獎。