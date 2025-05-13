學院用85萬人民幣買網安設備　網售不到300人民幣

重慶三峽學院近日採購網絡防火牆及域名系統（DNS）設備引發爭議，原因是設備中標價格為85萬元（人民幣，下同，約92.7萬港元），但有網民指該設備在網購平台售價不到300元（約327萬港元）。學院周日（11日）表示，已對項目實施採購終止，並重新展開採購活動。

學院周日透過官網公布，因工作需要，學校需購買網絡防火牆及DNS設備。本月6日，該採購項目完成競爭性談判，擬中標供應商為豐都縣洪正商貿有限公司。同月9日，學校工作人員查詢相關資料，發現擬中標的產品（普聯TL-R473G）不符合該校要求的技術標準，並開展取證工作。經核查和取證，擬中標供應商響應的產品實際是普通千兆有線路由器，與學校要求的網絡防火牆技術標準嚴重不符，校方已立即向採購代理機構申請終止採購。公布內容又指，鑑於本項目出現影響採購公正的違法、違規行為，重慶市政府採購網上周六（10日）已發布採購終止公告。

據中國政府採購網的《重慶三峽學院防火牆及DNS設備採購中標（成交）結果公告》顯示，重慶三峽學院通過競爭性談判方式招標，項目名稱為「出口防火牆」，品牌和型號為普聯TL-R473G，1台單價75萬元（約81.7萬港元）。中標資訊的供應商為「豐都縣洪正商貿有限公司」，中標價格85萬元（約92.7萬港元）。其他兩家參與競投的公司分別為「中國移動通信集團重慶有限公司」報價88.7萬元（約96.7萬港元）；「重慶昌隆集實業有限公司」報價89.998萬元（約98.1萬港元）。有網民發現，在網購平台的普聯自營店對該款路由器的報價僅為279元（約364港元）。