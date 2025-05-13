國泰航空A350引擎故障事件　團隊迅速行動獲肯定

國泰航空一架A350客機去年9月在起飛過程中引擎起火，機組人員臨危不亂，冷靜應對，航班最終安全折返香港。工程人員隨即檢查客機，發現全球首例的引擎零部件故障，團隊果斷決定停飛機隊中所有同型號飛機進行詳細檢查及維修。此決定亦獲國際航空安全監管機構認同。該航班的機組人員在事件中充分發揮日常嚴謹訓練的成果，而工程團隊的迅速反應亦彰顯國泰對飛行安全的重視。團隊因而在國泰表揚同事的「Betsy大獎 」—「安全及卓越營運」領域獲獎，並在18隊得獎團隊中脫穎而出，成為評審所選的「Grand Award」大獎得主。

去年9月2日，國泰航空由香港飛往蘇黎世的CX383航班在起飛過程中一個引擎響起火警警報，機師立即按照標準執行緊急程序，並向香港空中交通管制人員通報事件及折返。航班最終安全降落香港國際機場，機上所有乘客及機組人員全部安然無恙。

事後檢查時發現，飛機的2號引擎內有燃油輸送管損壞，屬全球首例。國泰決定即時停飛及檢查旗下所有48架A350航機，而歐洲航空安全局亦於數日後發出緊急適航指令，要求全球配備相關引擎的A350-1000航機進行預防性檢查。

該航班的機長Vincent憶述，火警警報響起時，正由高級副機長手動駕駛飛機。高級副機長隨即啟用自動駕駛儀，確保飛機保持穩定，而他自己則執行緊急程序，關閉起火引擎及滅火，並透過電子監察儀確保1號引擎運作正常；另外兩名二副機長則從旁協助，為降落做好準備。同時，他亦將事件通知機艙服務員，並由他們安撫乘客。Vincent續指，所有機組人員反應冷靜且行動專業，機艙內並無發生混亂，當飛機降落時，不少乘客仍在睡夢中。

機長Vincent加入國泰航空約25年。他強調國泰設有完善的培訓機制，確保機組人員遇上突發事故時能各司其職，保障乘客的安全。

國泰工程發動系統經理 Dave則表示，飛機安全降落後，工程團隊隨即進行詳細檢查，發現引擎內的燃油輸送管損壞，懷疑這是引擎起火的主要原因。他強調，工程團隊的首要任務是確保所有飛機安全，在公司管理層的支持下，團隊決定即時停飛及檢查旗下所有48架A350航機，經檢查發現當中16架需要更換引擎輸油管。他補充，直到歐洲航空安全局數日後發出緊急適航指令，國泰工程團隊已完成有關檢查。

Dave又指，事件中出現的引擎零部件故障，屬全球首例，團隊需要與引擎製造商及飛機製造商保持溝通，包括交代團隊在事件中獲得的資訊、準備需要更換的零件、找到熟悉更換相關零件的工程人員等，充滿挑戰。這次團隊的努力獲得認可，他感到十分榮幸，並感謝公司一直以來的支持和推動安全的努力。

國泰集團行政總裁林紹波在上周二(6日)舉辦的「Betsy大獎 」嘉許禮致辭，肯定同事的團結及付出，讓國泰重返世界航空業主要競爭者行列，而公司未來將聚焦於提升顧客體驗，他期望團隊能上下一心，繼續為致力成為全球最佳服務品牌之一的願景而努力。他續指，所有獲獎者的付出均超越正常職責，讓每一次旅程都令人感動及難忘，「我謹代表國泰管理層，說一聲Well done，祝賀大家！」

國泰每年都會舉辦嘉許禮，肯定同事的努力和貢獻，獎項今年重新命名為「Betsy大獎 」，命名沿於國泰航空首架飛機。獎項除了沿用以集團3大重要企業文化分類，包括「設想周到」、「積極求進」及「盡心盡力」，亦把3大領先領域加入獎項，包括「安全及卓越營運」、「數碼領導」及「可持續發展領導」。國泰人事董事黃瑋彤在典禮表示，今年破紀錄收到200多隊員工提名，同樣破記錄選出18隊、合共558名獲獎員工。她感謝所有獲獎員工的付出，成為國泰企業文化及領先領域的榜樣。