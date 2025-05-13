1999市民專線淪發洩管道　市政府擬增設黑名單

1999市民專線是台灣部分地方縣市政府推出的民眾服務專線，屬便民重要管道之一。台媒周一（12日）報道，桃園市今年第一季「無詢問市政業務」及「不理性謾罵」的通話時數多達236.6小時，佔總通話時數一成以上。

桃園市政府統計數據顯示，今年1至3月，1999專線總進線通數達到逾6.2萬通，總通話時數約2,142.7小時，其中「無詢問市政業務」的常客有23人，「不理性謾罵」民眾有22人，45人的通話量多達236.6小時，占總通話時間11%，相較一般民眾平均每人通話4.5分鐘，亂問、謾罵的民眾平均每人通話累積長達5小時以上。桃園市議員詹江村表示，話務員月薪不高，卻在3個月內聽同一個人打來罵100多個小時，不僅造成很大負擔，更癱瘓整個1999系統，影響他人權益。

桃園市政府智慧城鄉發展委員會表示，為保護話務員及機關同仁身心健康，未來會研擬參考台北市作法，評估增設「暫時拒絕服務名單」，針對惡意滋擾、不合理影響話務的來電暫時拒絕服務，至於民眾重複檢舉案件，市政府會在確認案件已無違規且處理完畢後併案存查，後續話務中心會過濾，降低行政人員作業負擔。