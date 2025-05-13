學者指中美取得共識速度比預期快　料業界於關稅暫緩期加快出貨

中美一連兩天就關稅舉行會談，至昨日(12日)在《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》宣布互減關稅，中方徵收美國商品10%關稅，美國收取華貨30%關稅。浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才今日(13日)在電台節目表示，中美雙方取得共識的速度比預期快，暫緩關稅的幅度亦比預期大，估計是因為美國需要中國的貨品，無論在產能或性價比，其他國家貨品都無法取代中國貨品，他相信關稅不會重回逾100%的高位。

麥指出，美國部分超市及家電等商舖的中國貨品已即將售罄，未來數周或會出現缺貨，物價會因此上升，甚至加劇通脹，故美國急於與中國達成共識。業界為免美國總統特朗普再次改變主意，或會爭取在暫緩關稅的時間，加快出貨到美國，應對感恩節及聖誕節的消費旺季，相信未來90日是出貨高峰期。

麥相信，中美未來磋商重點包括美國對鋼鐵、半導體等的關稅，還有中方對稀土的出口管制。中國正打「稀土牌」，將影響半導體及軍事武器的生產等，而美國亦希望重新發展工業，相信在鋼鐵等貨品上不會有很大讓步。