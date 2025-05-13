質疑控煙10招過於嚴厲　議員批政府只為道德光環

政府為嚴格控煙推出「辣招」。立法會審議俗稱「控煙10招」的《2025年控煙法例（修訂） 條例草案》委員會今(13日)召開會議，多名議員質疑過於嚴厲。有議員直指政府在顧及公共衞生，同時要維持自由城市運作，不能「去得太盡」，亦有議員批評當局只為「道德光環」。

當局採取修例刊憲後即時生效的方式，早前已把多項涉及未完稅香煙罪行罰則上調，包括提高未完稅香煙的罰則至最高可判罰200萬港元及監禁7年。控煙辣招還有在明年1月1日起，禁止在輪候公共交通工具的劃定範圍吸煙；幼兒中心、醫院等出入口3米範圍內劃為禁止吸煙區，定額罰款提高一倍至3,000港元。另外，當局擬自2027年第二季禁止非薄荷味加味煙、明年4月30日起禁止於公眾地方管有「煙彈」等。

批發及零售界議員邵家輝質疑，既然吸煙危害健康，政府為何不禁止邊行邊吸煙的「火車頭」行為，薄荷味加味煙為何要等到下一階段才禁止。另一議員員田北辰指政府控煙方向正確，但批評力度「不知所謂」，擔心日後吸食薄荷加味煙的煙民會愈來愈多多，屆時控煙阻力將愈來愈大。

另一名議員江玉歡在草案委會會議指修例草案控煙力度已相當與禁煙，認為政府在顧及公共衞生同時，要維持自由城市運作，不能「去得太盡」。漁農界議員何俊賢認為政府對於吸煙帶來的經濟影響，欠缺足夠研究，批評當局只為「道德光環」，又指若本港控煙措施與大灣區相比過於嚴厲，等於和周邊地區割裂。

當局回應指控煙工作就像逆水行舟，不進則退，令人更加憂慮是吸食電子煙在內的另類煙，特別受年輕人歡迎，因此在「控煙10招」中，其中一個重點是減低吸煙的誘惑，又指加強控煙是全世界的發展趨勢，亦是香港社會的主流意見，而控煙的工作和經濟從來不是零和遊戲，控煙能夠贏健康之餘，亦不輸經濟。

對於修例過於嚴厲的批評，當局指吸食煙草產品會上癮，正正傷害個人權利和自由，又指人口老化和通脹下，醫療費用持續上漲，令吸煙醫療成本增加。當局又指參考周邊地區，例如新加坡嚴厲控煙，與經濟發展並無衝突。