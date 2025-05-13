連環刀捅4鄰居致3死1重傷　兇手二審辨稱被催眠

雲南省昭通市永善縣去年發生一宗命案，一名男子因鄰里糾紛、農作物種植等瑣事，手持殺豬刀、水果刀先後上門連環捅殺4名鄰居，造成3人死亡、1人重傷。兇手事後被捕，控以故意殺人罪，同年昭通中院一審判處其死刑。他不服上訴，二審周一（12日）在雲南省高院公開開庭審理，法院未當庭宣判。

案情指，42歲被告吳宗寶為永興街道玉筍村村民，於去年6月6日晚上8時30分許，手持殺豬刀、水果刀，先後至同村村民吳永華、唐廷春、劉邦翠、謝仕容家中，揮刀狂砍對方臉部、頸部、胸腹部等。除謝仕容受重傷，其餘3人均受致命傷而死於大失血等。吳宗寶犯案後返家換衣，藏刀於柴堆，當晚逃離未果，被接報趕至的警員抓獲。

判決書顯示，被告此前其曾有盜竊、毆打他人等多個案底，村民指他平時愛喝酒打牌，沉默寡言，性格暴躁。據被告供述，他和受害人謝仕容家因修路生齟齬，與3名死者則無矛盾，又辯稱有被害妄想症，記不清楚殺了幾人及殺人過程，是有人對其跟蹤、威脅及迫害，最終導致其殺人。昭通中院一審認為，被告作案手段特別殘忍，情節特別惡劣，罪行極其嚴重，犯罪後果特別嚴重；如實供述主要犯罪事實後又翻供；其主觀惡性及人身危險性極大，依法不應從輕處罰，遂判處他死刑，剝奪政治權利終身。

被告在二審庭審一直不承認殺人的事實，聲稱自己被催眠。昆明醫科大學司法鑑定中心司法鑑定意見書證實，被告為酒精濫用者，作案前、案件發生時和案件發生之後及目前未引出精神病性症狀，作案時意識清晰，作案時未在精神病性症狀的驅使下，其辨認能力和控制能力存在，對作案具有完全刑事責任能力。