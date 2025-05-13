西九四小龍一帶有團體申建露宿者宿舍　居民憂治安問題反對

地政總署向「西九龍四小龍」一帶屋苑發出諮詢文件，稱有團體向政府申請在長沙灣深旺道及深盛路交界，以短期租約在一幅400平方米官地營運露宿者宿舍。不過，該申請遭附近居民及地區人士反對，有地區人士今日(13日)派傳單並收集居民意見，指不少居民憂慮宿舍引起治安問題，影響附近民居及學校，而相關諮詢期將於明天(14日)完結，東網就相關事宜正向發展局及勞工及福利局查詢。

關注露宿者權益的團體「同路舍」，申請在上址作露宿者宿舍及附屬辦公室等用途，提出先訂3年租約，其後每季續租，總建築面積不超過1155平方米。地政總署諮詢期明天（14日）完結，據了解有不少居民表示反對，而深水埗區議員胡詩韻亦於今日(13日)在西九四小龍屋苑一帶派傳單，表明不少居民都向她表達對興建露宿者宿舍的不滿及擔憂，她指有家長認為建議選址過份接近幼稚園並不合適，亦有附近居民擔心露宿者宿舍或為社區設施和服務帶來額外負擔。

不過，香港社區組織協會幹事吳衛東就指，露宿者宿舍有嚴厲規範，如禁止煙酒、聚賭，入住者均願意接受規範，而宿舍屬過渡性，入住人士其後可轉往公屋等長期居所，認為可減少露宿者，對社會有得益。他露宿本身非犯罪，社會不應標籤無家者，而獲政府資助的宿位僅從2011年202個增至2024年228個，有需要增加供應，而全港超過6成露宿者集中西九龍區，故他認為該區是合適選址。