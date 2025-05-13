長沙村屋存非法代孕產業鏈　聾啞女當代孕母

內地打拐志願者上官正義日前舉報湖南省長沙市一處村屋從事地下代孕業務。長沙縣衞健局周一（12日）通報稱，涉事場所已被查封，場所內相關工作人員被控制，將根據調查情況依法依規嚴肅處理。

上官正義周一發文稱，有代孕機構疑在長沙縣安沙鎮龍華嶺村別墅內開展地下取卵、胚胎移植等違法行為，每天都有4至10人接受手術。從上官正義拍攝到的畫面顯示，該村屋內部設有實驗室、手術室及病房，現場擺放了大量有關胚胎移植及取卵的醫療器械及藥品，屋內還擺放了16張病床。上官正義在現場調查期間，目擊2架無牌車輛運送多名身份不明的女子到場，疑是擬接受取卵手術的「卵妹」。手術完畢後，卵妹再由專車送回市區。卵妹換車時都被要求換上拖鞋，估計是防止她們在鞋裏藏上定位設備。

當地警方和衞健部門周一接到舉報後隨即派員到場。執法人員在場發現9名女性躺在床上，其中有卵妹和代孕媽媽。其中一名參與代孕的女子是聾啞人，上官正義通過手語和她溝通，得知她1984年出生，老家在陝西商洛。她表示是被人帶到這裏接受胚胎移植手術，聯絡她的人給了其28萬元（人民幣，下同，約30.6萬港元）的報酬。另一名來自長沙的代孕媽媽則表示，她收了19萬元（約20.8萬港元）接受胚胎移植，又指手術過程中沒有施打麻醉藥。