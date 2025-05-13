本港新冠病毒活躍程度高　過去4周錄26宗死亡個案

兩名兒童感染新冠病毒，情況分別危殆及嚴重。衞生防護中心傳染病處主任歐家榮指出，本港新冠病毒活躍程度已達相當高的水平，自3月中起各項監測指標持續上升，並超過去年8月的高峰，但仍低於過去兩年的記錄。

在兒童的嚴重個案中，上月有2宗，本月增至3宗，主要出現呼吸道併發症，年齡介乎8個月至13歲，其中3宗為兩歲以下幼童。在5宗個案中，有3宗未接種新冠疫苗，且大部分過去健康良好，但仍出現嚴重併發症。成人方面，過去4個星期錄得75宗嚴重個案，當中有26宗死亡個案，高於前4個星期的數據。約95%成人嚴重個案有長期病，95%在過去半年未接種新冠疫苗加強劑。

歐家榮提到，自3月中起，社區的病毒風險上升，呼吸道樣本病毒比率，由3月中只有大約1.7%，升至前1星期的11.4％，屬去年4月以來最高。院舍爆發亦顯著增加，過去3星期內有32宗院舍爆發，177人受影響；而今個星期首兩日，已有5宗院舍爆發，23人受影響，超過60%是安老院舍，受感染者多數在過去半年無打過新冠疫苗加強劑。