牙科加症下月起名額增3成　本月底推資助計劃助弱勢社群補牙

俗稱「牙科街症」的政府牙科服務名額太少為人詬病。衞生署今日（13日）宣布下月1日起增加「牙科街症」服務名額，整體派籌名額將提高近3成；而本月26日亦將推出「社區牙科支援計劃」，為經濟困難的弱勢社群提供資助牙科服務，包括拔牙、止痛，以及補牙服務，可治療的牙齒數目亦增加至每次最多3顆。「計劃」之下有近80個服務地點，覆蓋全港18區。

衞生署表示，由於近期政府牙醫人手有所改善，新入職牙醫有逾65名，而在職牙醫的實際人手比例亦由去年9月時的69%。上升至現時的81%，故決定增加牙科街症名額名額。6月下旬起，署方將簡化登記功能，包括讓使用者經應用程式進行實時身份認證、引入「自動填表」技術、移除證件簽發日期等非必要填寫項目等。已登記「醫健通」的市民及其家人或照顧者，可透過醫健通程式查閱預約紀錄。另外，登記系統則將增設「取消預約」功能，並將原有由人手操作派發的候補名額，改由系統自動派發。

「社區牙科支援計劃」方面，參加計劃人士必須持有香港身份證、已登記加入「醫健通」，並正領取「長者生活津貼」、獲政府醫療費用減免等資助。參加者每180天可獲最多三個「補牙或拔牙配額」，每次使用配額需繳付50港元行政費，惟部分經濟條件較差人士亦會獲行政費豁免。