九龍東第二核心商業區　企業AI生產線60至120分鐘完成針織成衣

立法會鞏固及促進九龍東第二核心商業區的相關政策事宜小組委員會，到區內進行視察。小組參觀的其中一間企業從事成衣生產，透過人工智能(AI)生產線、無人針織機，可用60至120分鐘完成一件針織成衣製品。委員會主席鄧家彪指，該公司獲生產力促進局資助，使用最新科技。小組又到訪一間本地蛋撻公司，產量可以做到一日二萬個蛋撻。

鄧家彪說他們兩代人都未拿過政府的任何背景的基金、自己發展。他認為，現時東九龍東發展更加多元化，尤其在貿易戰底下，香港堅持零關稅的政策，反映香港製造和香港品牌出口有吸引力。

議員陳沛良表示，兩個企業都是長期紮根在九龍東發展的，過程中做到一個升級轉型。他認為，政府在各個方面都需要加大力度幫助企業，讓他們升級轉型時可以有更多的支持和支援。

上周有調查提到，多數區內企業有意留在原區，但個別企業因工廈老舊或要搬遷。被問到長遠規劃上是否要處理舊樓問題，鄧家彪認為，區內發展多元，將區內大廈全部變成甲級商廈亦非合適。鄧家彪認為對於樓齡超過50年的工廈，結構安全是最重要，升降機也是很關鍵。他們建議政府，提供資訊讓想來香港的企業，掌握九龍東工商廈資訊，提供支援配對。