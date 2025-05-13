特朗普談與陸貿易突提統一　台稱美承諾未改變

美國總統特朗普周一（12日）稱中國大陸已同意全面開放市場，認為此舉有助「統一與和平」，相關言論引起台灣輿論關注。台方周二（13日）回應稱就其理解，大陸與美貿易談判過程並未觸及台灣相關議題。美國國務院亦重申，美國對台政策沒有改變。

台灣地區領導人賴清德辦公室發言人郭雅慧周二指出，美國國務院對此已作出澄清，表示特朗普的發言是針對貿易關係進行說明，不涉台灣，美方對台政策數十年來保持一致，強調台海和平與穩定是美國持久利益，反對任何一方單方面改變現狀，美方對台承諾依然強勁，沒有任何改變。她又指，台政府面對整體國際經貿變局，執政團隊會以確保台灣利益和經濟穩定發展為前提，持續掌握情勢、穩健應對挑戰。

另外，賴清德今年首次接受外媒專訪，日媒於周二刊出報道。他敦促各國以「非紅」供應鏈制衡大陸的「不公平」貿易，並呼籲日本在局勢不斷變化的印太地區扮演領導角色。他又提出，台灣將憑藉在製造與半導體領域的優勢，與美國、日本、荷蘭等民主國家合作，共同建構全球半導體民主供應鏈夥伴倡議，確保全球科技產業不受大陸經濟脅迫。