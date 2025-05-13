內地發展腦機接口技術　料年服務醫療患者逾5萬人次

四川省經濟和信息化廳等8部門周一（12日）發布指導性文件，圍繞醫療場景，提出腦機接口及人機交互產業發展的五年行動計劃，目標是將四川打造成全國一流的腦機接口及人機交互產業創新發展高地。

行動計劃提出，到2027年，產業鏈關鍵環節取得重點突破，產業生態基本構建，建成一批產業發展集聚區。引育產業鏈骨幹企業，同步推進侵入式、非侵入式兩種腦機接口技術路徑，完成3款侵入式和5款非侵入式腦機接口產品的研發及醫療器械註冊，加快實施省內首例侵入式腦機接口手術，開放醫療健康場景，實現年服務醫療患者超5萬人次。推動四川造AR（擴增實境）智能眼鏡、人機協同外骨骼等新一代人機交互產品加速應用，開展高危行業作業、養老行業服務機械人替代等應用試點。

到2030年，產品實現規模化生產應用，產業鏈供應鏈體系自主可控能力顯著提升，產業綜合競爭力全國領先。引育10家鏈主企業、100家「專精特新」企業和200家創新型中小企業。開展侵入式腦機接口手術每年3,000例，腦機接口技術產品服務神經退行性疾病、精神類疾病、藥物及數字成癮疾病患者超每年10萬人次，康復設備應用超每年2萬人次。推動多場景應用，持續提升新一代人機交互技術在工業製造、醫療健康、應急安全等重點領域的滲透率。

據中國電子信息產業發展研究院數據顯示，2024年，內地腦機接口市場規模為32億元，同比增長18.8%。今年初，北京、上海相繼推出腦機接口相關行動方案。