灣仔致命車禍的士兩乘客送院不治　女司機危駕致死罪成囚2年

灣仔港灣道與菲林明道於去年初發生的士與城巴相撞意外，的士上兩名乘客終傷重不治，當中包括整形名醫何維新。肇事的士女司機事後被控一項危險駕駛導致他人死亡罪，今(13日)承認控罪，被區院暫委法官蘇文隆判囚兩年，另須吊銷駕駛執照5年。蘇官指本案是因被告在涉案路段紅燈亮起約12秒後違反燈號駕駛引起，是職業司機看錯燈號釀成的慘劇。

女被告郝逸琛（34歲）今承認一項危險駕駛導致他人死亡罪，控罪指被告於2024年1月14日，在港灣道與菲林明道交界在道路上危險駕駛的士，引致女子宓圓圓及男子何維新死亡。被告過往有一次不小心駕駛紀錄、兩次交通定額罰款，當中包括一次沒有遵守交通燈號。辯方求情指，被告一直希望投考紀律部隊，但未能成事，惟她亦繼續進修，並成為職業安全督導員，同時在周末兼任的士司機幫補家計。

辯方又指被告亦為泰拳運動員，曾代表香港參賽。辯方指被告因一時大意「睇錯咗交通燈」，案發後感非常內疚、自責和後悔，現希望向死者親友真誠致歉。被告亦因本案而令背部和腰間等受傷，亦因此長期失眠，需服食抗抑鬱安眠藥及定期接受精神科治療。辯方希望法官可考慮被告的悔意輕判。

案情指，案發當日被告為的士司機，兩名死者當時為她的乘客。至晚上約9時許，被告駕駛的士沿菲林明道天橋朝港灣道交界方向行駛，在紅燈下駛出路口。當時一輛城巴沿港灣道東行駛入交界，突然見到的士在前方駛過，城巴收掣不及撞到的士左邊車身，將的士推前至接近花槽，巴士車頭、的士左邊車身均大幅損毀。兩名死者其後由被告等人從的士後座拉出，送院搶救不治。警員到場查問下，被告稱當時接載兩名死者前往北角，在菲林明道天橋行駛時看見綠燈才駛出路口。

案件編號：DCCC 1340/2024