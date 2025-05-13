妨礙國安公署履職　最高判罰50萬及監禁7年

當局昨（13）日提出以「先訂立、後審議」形式，修訂《港區國安法》附屬法例。當局今午刊登憲報公告《維護國家安全（中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署）規例》，相關條文即時實施，觸法者可處罰款50萬港元及監禁7年。

根據《維護國家安全 ( 中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署 ) 規例》，關乎公署辦理危害國家安全犯罪案件的事宜的罪行包括，沒有遵從法律文書的罪行；提供虛假或具誤導性的資料或文件等的罪行；披露公署正採取的措施或進行的偵查的罪行。

關乎公署履行職責的保障方面，相關條文包括，特區政府須為公署履行職責提供協助；與公署製作或發出的證件等有關的證據條文；抗拒或妨礙公署或其人員執行職務等的罪行；假冒公署人員或假裝能影響公署人員的罪行，不論是否意圖取得任何有價值的東西，即屬犯罪；偽造公署文件等的罪行，例如公署或其人員的印章或簽名、法律文書、公署製作或發出的證件或證明文件、以公署名義核證、製作、發出或簽發的任何其他文件或東西。

另外，任何人如得悉或收到與公署相關的任何工作資料，均有義務確保該等資料獲保密。任何人不得獲取、管有或披露上述資料，但如公署已公開該等資料或向該人給予合法權限，則屬例外。