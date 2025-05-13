尖東海濱國際龍舟邀請賽嘉年華　旅發局設「美食街」及雜技表演

香港旅遊發展局主辦的焦點盛事「香港國際龍舟邀請賽」將「大改版」，以大型嘉年華形式，於端午節正日(本月31日)至6月8日在尖沙咀東部海濱舉行，包括設置「龍舟美食街」及「Panda Friends@香港海洋公園」端午節打卡熱點，亦會在比賽當日有啤酒樂園及雜技表演，結合龍舟競賽、令市民及旅客能體驗全新節慶。

6月7日至8日舉行的比賽將於維港上演激烈角逐，正式賽事吸引超過190支隊伍、逾4,500名健兒參與，隊伍來自香港、內地、阿聯酋，以及首次參賽的埃及和卡塔爾等12個國家及地區；亦新增的中學組別及紀律部隊賽事，鼓勵年輕一代接觸非遺文化。

端午節當日，尖東海濱將設「龍舟美食街」，10間攤檔將連續9天推出龍舟主題美食，包括端午糭、龍舟造型街頭小食及消暑飲品，以及「Panda Friends@香港海洋公園」端午主題打卡點，包括大熊貓安安、可可、盈盈、樂樂及龍鳳胎寶寶家姐和細佬，將以端午節主題造型亮相，成為全新打卡位。同場還有期間限定店發售「萌爆」熊貓精品。

賽事周末，嘉年華將擴至尖東百周年紀念花園。旅發局亦與本地啤酒品牌合作推出啤酒樂園、賽事直播專區，以及加拿大「太陽馬戲團」雜技表演，活動延續至晚上10時。旅行能享受全天候歡樂體驗。訪港旅客憑證件可免費換領啤酒券。

旅發局總幹事程鼎一表示，活動結合中西文化與派對元素，深化盛事旅遊潛力。中國香港龍舟總會主席鍾志樂則指，香港國際龍舟邀請賽歷史悠久，是全球最高專業水平的賽事之一，每屆均吸引世界各地龍舟健兒參賽，體現香港的國際化。