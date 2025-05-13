證人供稱南丫四號傾斜測試　惟海事處職員無帶備圖則

2012年10月1日南丫海難造成39人罹難，死因研訊今(13日)踏入第6日。庭上讀出包括負責建造肇事兩艘船隻「海泰號」及「南丫IV」的財利船廠之繪圖員及西班牙籍工程師的書面證供。該繪圖員指是獲西班牙籍工程師指示，為「南丫IV」製作傾斜測試及穩性計算書，亦有參與製作總布置圖。他於進行傾斜測試時，均會帶備「總布置圖」，海事處督察則沒有。該名工程師的供詞則指，他不知由誰審批「南丫IV」穩性計算書和負責傾斜測試。

庭上今讀出多名證人的書面供辭，包括曾為「南丫IV」評估穩性的關鍵證人、時任財利繪圖員張福初，他因健康理由沒有出庭作供。他指在1996年接獲西班牙籍上司J.A.Leizaola的指示要計算「南丫IV」的穩定性，故他與財利職員鄺啟紀、海事處職員等人為該船進行傾斜測試，用作編寫正式計算書，期間海事處驗船督察曾進入船艙檢查數據的準確性，惟張與鄺則沒有進入船艙。在傾斜測試後，張福初負責計算穩定性及制訂計算書給海事處，惟未獲Leizaola告知海事處是否就計劃書提出任何改動。

張福初指至1998年，Leizaola再次叫他計算「南丫IV」的穩定性，因當時該船加上了8.25噸鉛的壓載物。張指當時有再次進行傾斜測試，他會帶同總布置圖則，惟海事處職員則沒有帶備圖則，張稱事後曾將計算書交予Leizaola。庭上亦讀出Leizaola以司法互助形式越洋錄取的法定聲明，他指並沒有參與監督、設計船隻等工作，亦是由張福初負責將「南丫IV」的圖則交予海事處。就假設兩艙之間設「水密門」方面，他稱不知道張假設船內有6個獨立水密艙。他指不知由誰審批穩性計算書和負責傾斜測試，又稱該船在1998年加裝壓載物時，他已離開財利。

案件編號：CCDI 1075-1113/2012