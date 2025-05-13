女西醫涉濫發免針紙　控方申請加控一項「不誠實取用電腦」獲批

元朗女西醫蔡淑梅，被指於2022年濫發俗稱「免針紙」的新冠疫苗接種醫學豁免證明書，被控16項「不誠實取用電腦」罪，另外亦與丈夫被控洗黑錢等罪。控方於昨日(12日)案件原定開審時，申請加控蔡一項「不誠實取用電腦」罪作為主控罪，指她曾向逾1.1萬人濫發「免針紙」。區院暫委法官勞潔儀今(13日)准控方加控罪的申請，案件亦押後至周五(16日)，以待辯方索取指示準備答辯。

64歲女被告蔡淑梅，報稱醫生，她原被控16項「不誠實取用電腦」罪及一項洗黑錢罪。控罪指她於2022年6月4日至9月3日期間，不誠實地意圖取用電腦，即醫院管理局的電腦；於2022年2月10日至9月3日期間，在其恒生銀行帳戶的總額758,020港元款項，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財産。

另外蔡亦與丈夫，即被告白偉雄(64歲，退休人士)同被控6項洗黑錢罪，指2人於2022年7月7日至9月23日期間，知道或有合理理由相信2人於花旗銀行(香港)之3個聯名戶口，所持有的總額15,906.78美元（折合約12.4萬港元）、61萬港元、31萬港元、27.2萬港元、38.4萬美元（折合約300萬港元）及32萬美元（折合約250萬港元），全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。

控方昨申請就蔡淑梅新增一項「不誠實取用電腦」罪作為主控罪，總括蔡在2022年1月至9月期間，持續發出12,768張「免針紙」，當中涉及11,628人；其中以「Vaccine phobia（疫苗恐懼症）」為理由發出的「免針紙」有12,749張。至於蔡被控的其餘控罪則會轉為交替控罪。法官今表示，雖然控方到開審首日才申請修訂控罪，但控方的證據基礎沒有大幅改變，而修訂後的案發時間擴闊了5個多月，惟舉證責任在控方，對辯方公平審訊權利沒有影響。法官最終批准增加一項控罪，將原有16項相同控罪改為交替控罪，並批准修訂兩項洗黑錢罪的時段及金額。

案件編號：DCCC 228/2024